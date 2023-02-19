Об этом говорится в материале Bloomberg. В частности, эксперты подчеркнули, что экономика России потеряет 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией. Это примерно эквивалентно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.

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Самое резкое сокращение по пандемии

По мнению аналитиков, понижение экономики агрессора усилилось в прошлом квартале. ВВП упал на 4,6% в годовом исчислении – это может оказаться самым резким сокращением с начала пандемии.

"Эффект санкций пролонгирован. И процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые", – сказал Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник центрального банка и Министерства финансов.

Однако продемонстрированная устойчивость свидетельствует о многолетних усилиях технократов, близких к Путину, чтобы защитить экономику от срыва с помощью политики, которая скрывала сверхдоходные доходы от энергии и пыталась сделать Россию менее зависимой от некоторых видов импорта.

В материале отмечают, что сейчас на карту поставлена способность Путина выдержать самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Как мобилизация бьет по экономике России

В этом году работа российского правительства по сохранению устойчивости экономики усложнится из-за падения доходов от продажи нефти и наращивания расходов на социальные программы. К тому же на рынок труда оказывает давление мобилизация.

Мобилизация сотрудников сокращает предложение рабочей силы и может сократить рост частного сектора в 2023 году на 0,5%. Эксперты предполагают, что война может повлиять на демографическую ситуацию: население трудоспособного возраста в России может снизиться на 6,5% в течение следующего десятилетия.

По оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика и уйдет от краха, она сократится на 8% к 2026 году по сравнению с тем, что могло бы быть.

Российский рубль упал до минимума