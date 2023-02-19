Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. Зокрема, експерти наголосили, що економіка Росії втратить 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією. Це приблизно еквівалентно всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина чи Кувейт.

Дивіться також Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, але не розгрому, – Макрон

Найрізкіше скорочення з пандемії

На думку аналітиків, зниження економіки агресора посилилося в минулому кварталі. ВВП упав на 4,6% у річному обчисленні – це може бути найрізкішим скороченням з початку пандемії.

"Ефект санкцій пролонговано. І процес санкцій не завершено. Вводяться все нові й нові", – сказав Олег Вьюгін, колишній високопоставлений чиновник центрального банку і Міністерства фінансів.

Проте продемонстрована наразі стійкість свідчить про багаторічні зусилля технократів, близьких до Путіна, щоб захистити економіку від зриву за допомогою політики, яка приховувала надприбуткові доходи від енергії та намагалася зробити Росію менш залежною від деяких видів імпорту.

У матеріалі наголошують, що зараз на карту поставлена здатність Путіна витримати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

Як мобілізація б'є по економіці Росії

Цього року робота російського уряду щодо збереження стійкості економіки ускладниться через падіння доходів від продажу нафти та нарощування витрат на соціальні програми. До того ж на ринок праці чинить тиск мобілізація.

Мобілізація співробітників скорочує пропозицію робочої сили та може скоротити зростання приватного сектора у 2023 році на 0,5%. Експерти припускають, що війна може вплинути на демографічну ситуацію: населення працездатного віку в Росії може зменшитись на 6,5% протягом наступного десятиліття.

За оцінками Bloomberg Economics, хоча російська економіка й уникне краху, вона скоротиться на 8% до 2026 року в порівнянні з тим, що могло б бути.

Російський рубль впав до мінімуму