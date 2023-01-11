Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ. Ранее такую же информацию передавала разведка.

Кстати говоря С 9 января Россия ограничила выезд из страны военнообязанным, – ГУР

По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ с 9 января 2023 г. ввела в действие приказ об обеспечении ограничений по выезду за границу граждан, пригодных к военной службе.

Военнообязанные не уедут из России

Для россиян, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", закрыли возможность выезда. Это действует на всех пунктах пропуска по всем направлениям. ГУР Минобороны сообщало, что запрет был введен с 9 января.

Отметим, что граждане категории "В" ограничены пригодными к военной службе. В мирное время призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва, военных сборов и относят к запасу. Однако теперь им даже запретили уезжать из страны.

Россия может расширить мобилизацию

Есть информация о том, что Россия готовит новую волну мобилизации. Еще 30 декабря 2022 министр обороны Алексей Резников обратился к гражданам России и сообщил им, что в начале января страна закроет границы, а затем объявит мобилизацию в стране.

Резников говорил, что мобилизация в России коснется военнообязанных в городах, ведь в "глубинке и так забрали многих".