Россия перекачивает нефть вблизи Греции

С начала 2023 года в заливе Лаконикос близ Греции было перекачано по меньшей мере 23 миллиона баррелей российской нефти. После замены грузов танкеры-приемники переправляют нефть на тысячи миль покупателям в Азии.

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Власти Греции отметили, что не имеют возможности вмешаться, поскольку деятельность проходит за пределами шести мыльных границ территориальных вод страны в этом районе.

Грация была против ограничения цены на нефть.

Греция – крупнейшая в мире страна, владеющая нефтяными танкерами. Поэтому, когда ЕС вел переговоры об ограничении цен на российскую нефть, она была среди тех, кто настаивал на повышении прайс-кепа.

Греция также была среди тех, кто ратовал за ослабление ограничений на транспортировку российской нефти, когда обсуждались соответствующие меры.