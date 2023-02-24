Росія перекачує нафту поблизу Греції

З початку 2023 року у затоці Лаконікос поблизу Греції було перекачано щонайменше 23 мільйони барелів російської нафти. Після заміни вантажів танкери-приймачі переправляють нафту на тисячі миль покупцям в Азії.

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Влада Греції зазначила, що не має можливості втрутитись, оскільки діяльність відбувається за межами шести мильної межі територіальних вод країни в цьому районі.

Грація була проти обмеження ціни на нафту

Греція – найбільша у світі країна, яка володіє нафтовими танкерами. Тож коли ЄС вів переговори про обмеження цін на російську нафту, вона була серед тих, хто наполягав на підвищенні прайс-кепу.

Греція також була серед тих, хто виступав за послаблення обмежень на транспортування російської нафти, коли обговорювалися відповідні заходи.