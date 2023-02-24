О достижениях на дипломатическом и военном фронтах, общей ситуации в стране в годовщину вторжения – читайте в материале 24 Канала.
Кстати ДРГ возле Черниговщины, ООН одобрила украинскую "формулу мира": хронология 365 дня войны
Ровно год назад, утром 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако наше государство оказывает мощное сопротивление захватчикам и продолжает борьбу.
О достижениях на дипломатическом и военном фронтах, общей ситуации в стране в годовщину вторжения – читайте в материале 24 Канала.
Кстати ДРГ возле Черниговщины, ООН одобрила украинскую "формулу мира": хронология 365 дня войны