В частности, россияне выходят на одиночные пикеты в Санкт-Петербурге, Екатерибурле, Иркутске, Барнауле и Подмосковье. Актуальную информацию собрал 24 Канал.
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Россияне из разных городов выходят на акции в поддержку Украины
В России началась акция "Февраль длится год". В 27 городах появились траурные мемориалы, в 11 – прошли пикеты.
В разных городах России одиночные россияне выходят с плакатами "За мир", "Хватит молчать", "Извини, Украина". Их всех задерживает полиция.
Однако со временем отпускает без протоколов. Это лишь доказывает тот факт, что если бы россияне вышли на массовые митинги, всех бы не посадили. Это только метод устрашения Кремля.
Как проходят акции протеста в России:
В Нижегородской области на пикет вышел депутат
В городе Викса Нижегородской области на пикет с плакатом "Мир – Украина. Солдат – домой" вышел местный депутат Дмитрий Мочалин. Отмечается, что его задержали.
В России задержали депутата / РосСМИ