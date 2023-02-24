Зокрема росіяни виходять на одиночні пікети у Санкт-Петербурзі, Єкатерибурлі, Іркутські, Барнаулі та Підмосков'ї. Актуальну інформацію зібрав 24 Канал.
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Росіяни із різних міст виходять на акції на підтримку України
У Росії розпочалась акція "Лютий триває рік". У 27 містах з'явилися траурні меморіали, в 11 – пройшли пікети.
У різних містах Росії поодинокі росіяни виходять з плакатами "За мир", "Досить мовчати", "Вибач, Україна". Їх усіх затримує поліція.
Проте, згодом відпускає без протоколів. Це лише доводить той факт, що якби росіяни вийшли на масові мітинги усіх би не посадили. Це лише метод залякування Кремля.
Як проходять акції протесту в Росії:
У Нижньогородській області на пікет вийшов депутат
У місті Викса Нижньогородської області на пікет із плакатом "Мир — Україні. Солдат – додому" вийшов місцевий депутат Дмитро Мочалін. Пвідмляється, що що його затримали.
У Росії затримали депутата / РосЗМІ