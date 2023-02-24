Про досягнення на дипломатичному і військовому фронтах, загальну ситуацію в країні в роковини вторгнення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До речі ДРГ біля Чернігівщини, ООН схвалила українську "формулу миру": хронологія 365 дня війни