Про досягнення на дипломатичному і військовому фронтах,загальну ситуацію в країні в роковини вторгнення– читайте у матеріалі 24 Каналу. До речіДРГ біля Чернігівщини, ООН схвалила українську "формулу миру": хронологія 365 дня війни 06:49 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога. 06:32 Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. 06:14Кремль готує провокації під "фальшивим прапором", щоб втягнути у війну Білорусь і Молдову. 04:54Україна може отримати черговий пакет військової допомоги від США. Його загальна сума може складати 2 мільярди доларів. А озвучать про нього у роковини повномасштабного вторгнення. 03:22 Британське Міноборони створило секретну оперативну групу. Вона зосередилася на тому, щоб Україна отримувала боєприпаси радянського зразка. Причому робити це було складніше з кожним місяцем повномасштабного вторгнення. 02:34Росія може отримувати від Китаю дрони-камікадзе.За наявною інформацією, компанія Bingo дала згоду на виготовлення та тестування 100 прототипів безпілотників ZT-180. Їх планують передати російському міноборони до квітня 2023 року. Зауважимо, що такі дрони, за словами військових експертів, здатні нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів. 00:06Володимир Зеленський звернувся до українців у традиційному зверненні. В ньому він розповів про проведення розширеної Ставки та перебіг подій на фронті. Також у зверненні Зеленський пройшовся по ситуації в Херсоні. Він зауважив, що окупанти пошкодили магістральний трубопровід. З його допомогою опалення отримували близько 600 будинків у місті або понад 40 тисяч мешканців.