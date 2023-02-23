Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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