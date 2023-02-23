Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 Каналу. Читайте такожОкупанти обстріляли Харків, тривога в Росії, вибухи в Маріуполі: хронологія 364 дня війни 05:32На межі Таджикистану та Китаю стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Підземні поштовхи відчули також жителі Казахстану. Наразі інформації про руйнування немає. 05:30Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, щоросіяни відбирають паспорти в українців на окупованих територіях. Також вони шантажують мирних людей, що якщо ті до березня не отримають російський паспорт, то не зможе переоформити своє майно і його "націоналізують". 03:00Під час привітання з російським днем захисника вітчизни Владімір Путін заявив про зміцнення "ядерної тріади".У 2023 році на бойове чергування заступлять перші пускові установки ракетного комплексу "Сармат". 02:01Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, що окупанти можуть зменшити свої атаки на енергетичну інфраструктуру, адже впродовж зими їм так і не вдалося досягти бажаного. На його думку,новими цілями агресора можуть стати транспортна інфраструктура чи гідротехнічні споруди. 00:55Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвавшлях, як надати Україні вирішальну перевагу на полі бою якнайшвидше. За його словами, самедалекобійна зброя і пришвидшення підтримки України здатні змінить ситуацію на фронті на користь ЗСУ.