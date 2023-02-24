Про це 24 лютого повідомили у Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки. Зазначили, що санкції також спрямовані на металургію та гірничодобувну промисловість.

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"Сьогодні, через рік після того, як Росія розпочала свою неспровоковану війну проти України, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вживає значних заходів, щоб зменшити здатність Росії продовжувати жорстоку війну та закуповувати ресурси, використані для її підтримки", – розповіли у відомстві.

Додали, що обмеження мають на меті ще більше ізолювати Росію від міжнародної економіки, перешкоджати її здатності заробляти гроші для підтримки війни.

Хто отримав санкції

Обмеження запровадили проти російських чиновників та суб'єктів господарювання. Крім цього, діятимуть візові обмеження для понад 1 200 російських військових.

Зокрема, серед підсанкційних осіб є головні помічники президента Росії Владіміра Путіна, пропагандистка Ольга Скабєєва та Олег Романенко, якого призначили наглядати за Запорізькою атомною електростанцією України в Енергодарі. Додаткові обмеження отримали безліч очільників російських регіонів, 9 міністрів та дружина екскомандувача об'єднаного угруповання загарбників Сергія Суровікіна Анна Суровікіна. Все майно окупантів, яке є у США, заблоковане.

У Мінфіні розповіли, що Росія ухиляється від санкцій, тому США намагатимуться в усьому світі протидіяти окупантам.

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