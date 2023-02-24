Мовиться про 200 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, це росіяни та представники третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля країни-агресорки.

До речі США оголосили про новий пакет військової допомоги на 2 мільярди доларів

Проти кого вводять санкції

Обмеження накладуть на дюжину російських фінансових установ разом із союзниками та партнерами, а також на російських посадових осіб та довірених осіб, які незаконно працюють в Україні. Точні прізвища та назви поки не озвучують.

Крім того, санкції накладуть на додаткові суб’єкти, пов’язані з російською оборонно-технологічною промисловістю. Зокрема, на тих, хто відповідає за заповнення російських запасів санкційних товарів або ухилення Росії від санкцій.

Також Штати розширюють свої санкції стосовно металургійного і гірничодобувного секторів Росії, щоб мінімізувати порушення ринку.

Новий пакет допомоги від США

США у роковини російського вторгнення оголосили великий пакет військової допомоги Україні. Його сума сягає 2 мільярди доларів. Зокрема, туди увійдуть: