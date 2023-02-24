У межах цієї допомоги Україна отримає додаткові боєприпаси, засоби для виявлення безпілотників і чимало іншої зброї. У Пентагоні наголосили, що ця допомога спрямована на підтримку українських військ та протиповітряної оборони.

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Що отримає Україна у межах нового пакету

Новий пакет підтримки від США передбачає надання Україні:

додаткових боєприпасів до систем HIMARS;

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;

боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

дрони CyberLux K8 UAS, Switchblade 600 UAS, Altius-600 UAS, Jump 20 UAS;

засоби для виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

обладнання для підтримки безпечного зв'язку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі стільки, скільки це буде потрібно,

– підкреслили у Пентагоні.

У Пентагоні не уточнили кількість зброї та засобів, які надають Україні, однак з огляду на суму оборонного пакету, наша держава отримає колосальне підсилення з боку США.

Вашингтон розглядає питання надання винищувачів

Після створення так званої "танкової коаліції", наступним питанням стало надання Україні бойової авіації для протистояння у повітрі. Зараз щодо цього тривають переговори та дискусії, однак напередодні заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон розглядає варіант надання Україні винищувачів п'ятого покоління у довгостроковій перспективі.

Нуланд пояснила, що після завершення війни партнери мають бути впевнені, що Україна зможе себе захистити у випадку нових загроз, а винищувачі можуть стати одним із елементів стримання Росії від повторного вторгнення.

Тобто США можуть надати нам винищувачі F-22 Raptor або F-35 Lightning II. Ймовірно, мова йде саме про другий варіант, оскільки серед винищувачів п'ятого покоління вони єдині, які зараз США виготовляють.