У пояснювальній записці уряд Японії зазначає, що вводить санкції з метою сприяння міжнародному миру. Про заборону на експорт оголосили 31 березня, проте діяти вони почнуть від 7 квітня.

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Що забороняють нові санкції

Згідно з новим пакетом санкцій, запроваджується заборона на експорт ряду товарів. Зокрема, компоненти та матеріали, які можуть використовуватися для виготовлення дронів чи космічної галузі.

Окрім того, уряд Японії заборонив експортувати до Росії й ряд інших товарів. До списку увійшли:

сталь та вироби з неї;

алюміній та вироби з нього;

будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);

двигуни для авіації;

електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;

літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА;

оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;

всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.

Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням Росії в Україну,

– сказано у пояснювальній записці до санкцій.

Санкції проти Росії