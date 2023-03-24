Российские "лазейки" теперь не будут действовать

Казахстан с апреля месяца введет онлайн-систему для отслеживания вывозимых и ввозимых из страны товаров. Таким образом, Россия не сможет избежать показания за то, что обходит санкции.

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Напоминаем, что Казахстан не применяет никаких санкций и ограничений в торговле с Россией, соответственно, страна-агрессорка пользуется такой возможностью и обходит все западные санкции.

Сейчас есть данные, что допустимо количество смартфонов, закупаемых Казахстаном, вдруг странным образом увеличилось в 10 раз, чем за год до этого. Понятно, что все это происходит через какие-то схемы в России,

– рассказал 24 Канала 24 бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер из Казахстана Арман Шураев.

Кроме того, обе страны являются членами Евразийского экономического союза. Это означает, что таможенные проверки товаров почти не производятся.

Экспорт из Казахстана: сколько ввозит Россия

Только в 2022 году экспорт из Казахстана в Россию увеличился на 25% против 2021 года. К слову, по данным Bloomberg, некоторые товары под санкциями, в том числе современные полупроводники, перенаправляются в Россию через третьи страны.

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