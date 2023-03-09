Об этом 24 Каналу рассказал бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер из Казахстана Арман Шураев. По его словам, многие российские компании перенесли свои головные офисы в Казахстан.

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Российские схемы в Казахстане

Арман Шураев объяснил, что в последние 15 лет Казахстан и Россия действуют в рамках таможенного союза.

"Еще есть ОДКБ и многие другие очень токсичные для Казахстана союзы, в которых мы участвуем уже много лет", – отметил он.

Впрочем, по его словам, так быть не должно, поэтому следует менять законодательство.

"Конечно, сейчас есть данные, что допустимо количество смартфонов, закупаемых Казахстаном, вдруг странным образом увеличилось в 10 раз, чем за год до этого. Понятно, что все это проходит через какие-то схемы в РФ", – рассказал общественный деятель.

По его мнению, с этим руководство Казахстана активно борется.

Для того чтобы вести работу по контролю введения санкций, наше руководство даже позволило Минфину США полностью контролировать все финансовые операции,

– сосредоточил внимание он.

По словам Шураева, Казахстан не захочет оказаться под санкциями, занавесами, за которыми оказалась Россия. Следовательно, действия властей государства направлены на изменение ситуации.

Арман Шураев рассказал, как Россия использует Казахстан для ведения бизнеса и импорта товаров: смотрите видео

В Казахстане меньше коррупции

Общественный деятель сообщил, что самая большая проблема, мешающая сейчас, это огромная граница между Россией и Казахстаном протяженностью 7,5 тысяч километров. Это самая длинная сухопутная граница в мире.

Здесь нужна не только добровольность, но и очень много отвлекающих внимание инструментов и технических ресурсов для того, чтобы перекрыт серый импорт и остальные вещи,

– отметил он.

По его мнению, российским частным предпринимателям сейчас очень выгодно импортировать в РФ товары через Казахстан. Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину многие компании и фирмы перенесли также свои головные офисы и фиалы в соседнюю страну.

"У нас налоговый режим гораздо демократичнее и проще, чем в РФ. Меньше коррупции и все цифровизировано", – подчеркнул он.

По его словам, даже в таких условиях бизнес пытается поддерживать Украину, продавая дела по повышенной цене и отдавая наценку потребностям ВСУ.

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