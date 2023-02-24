Прежде всего, речь идет о санкциях. В то же время украинские власти объявили об усилении борьбы с государственным и частным российским бизнесом из-за конфискации таких активов в Украине. Впрочем, Альфа-Банк, Ocean Plaza, Премьер дворец – все это российский бизнес, который до сих пор работает в Украине.

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Да, расследователи объяснили, как происходит конфискация российского имущества и почему она затягивается.

Действующее украинское законодательство предусматривает три главных механизма изъятия активов: национализация, гражданская конфискация и уголовные производства, блокировка, аресты.

Случаи национализации

Что касается первого пункта – в Украине уже есть два примера успешной национализации российских государственных активов:

в мае 2022-го решением СНБО изъяты корпоративные права и финансовые активы российского "Сбербанка"

и российской госкорпорации "Веб.РФ"‎.

В ходе национализации было конфисковано около 3 миллиардов гривен. Отмечают, что они уже перечислены в бюджет.

Важно! То есть, на сегодняшний день из всех российских активов, действовавших на территории Украины до вторжения, а таких насчитали 905, национализированы два.

Гражданская конфискация

Что касается гражданской конфискации, то расследователи отметили, что отобрать активы по этой процедуре пока удалось только у трех российских олигархов:

Владимира Евтушенкова – более миллиона квадратных метров недвижимого имущества в Запорожской области;

– более миллиона квадратных метров недвижимого имущества в Запорожской области; Олега Дерипаски – доли в 13 заводах его группы "Русал" и недвижимость стоимостью более 10 миллиардов гривен;

– доли в 13 заводах его группы "Русал" и недвижимость стоимостью более 10 миллиардов гривен; Михаила Шелкова – кроме движимого и недвижимого имущества через суд отобрали Демуринский горно-обогатительный комбинат на Днепропетровщине.

Как объясняют в расследовании, сложность состоит в том, что гражданская конфискация невозможна без санкций.

Владимир Зеленский с июня вводил в действие ряд решений СНБО о санкциях. Но только осенью – по отношению к российским олигархам, которые владеют в Украине крупнейшими активами: Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Андреем Косоговым, Евгением Гинером, Александром Бабаковым, Аркадием Ротенбергом.



Российские олигархи, против которых вводят санкции, но взыскания активов не произошло / Коллаж "Схемы"

Однако ни один из них Минюст не подал иска в Высший антикоррупционный суд с требованием взыскания их активов,

– говорится в расследовании.

Журналисты пытались узнать, почему этот процесс затягивают. Да, в ОП за подготовку этих документов на подпись президенту отвечает заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Тот в комментарии пообещал "выяснить, о каких решениях идет речь".

Уголовное производство

Конфискация активов возможна и по уголовным производствам. Однако, как отмечают, такой подход имеет недостатки.

Ocean Plaza: государство до сих пор не получает доход от ТЦ, а должно было

До 2020 года владельцем ТЦ Ocean Plaza – площадью более 150 тысяч квадратных метров в центре Киева был российский олигарх Аркадий Ротенберг и поочередно – его дети. Ротенберг – один из ближайших друзей Путина, именно его компании строили Крымский мост.

В сентябре под арестом оказались 66% корпоративных прав на Ocean Plaza, контролируемой Ротенбергами. Это значит, что они не могут распоряжаться этим имуществом – и в дальнейшем оно может быть конфисковано по решению суда.

Пока идет следствие – арестованное имущество должно приносить доход государству, для чего АРМА – государственный орган по управлению активами – должна определить другого временного управляющего для этого бизнеса. Но до сих пор этого не сделала,

– подчеркнули расследователи.

Облэнерго и гостиница "Премьер"

Сеть отелей под брендом "Премьер" связывают с российскими активами, как и 5 энергетических компаний: "Кировоградоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Житопроизводлэнерго".

Эти активы в Украине ассоциируют с так называемой "лужниковской" бизнес-группировкой во главе с вицеспикером госдумы России Александром Бабаковым.

Над этими облэнерго выстраивается несколько слоев разных владельцев из разных стран, в том числе и стран Европейского союза. И в результате эти все компании ведут к трем гражданам Литвы, к одному гражданину Германии,

– отметил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

То есть, фактически пятью украинскими облэнерго продолжает владеть и управлять группа VS Energy, которая отграничивается от причастности к "лужниковской" группировке и соответственно всей русской. Говорят, поддерживают Украину.

Альфа-банк

Владельцы банка: российские миллиардеры из ближайшего круга Путина: Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. Они утверждают, что стали "жертвами политического климата".

Председатель правления Альфа-Банка в интервью украинскому изданию даже попытался изменить гражданство собственников банка. Мол: Михаил Фридман – гражданин Израиля, Петр Авен – Латвии и только Андрей Косогов – гражданин России.

Более того, Фридман и Авен в Украине ведут бизнес в разных сферах. Это и банк, и страховые компании, и заводы минеральных вод, и оператор мобильной связи.



Российские олигархи Фридман и Авен ведут в Украине не один бизнес / Фото "Схемы"

"Моршинская", "Миргородская", "Аляска", "АкваНяня", "Боржоми" – торговые марки, принадлежащие крупнейшему производителю минеральной воды в Украине и Грузии – INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED совладельцами которого являются российские олигархи Михаил Фридман и Андрей Кос.

Расследователи отмечают, что АРМА и в этом случае не нашла управляющего для водных активов.

Сегодня заказывая, например, доставку "Моршинской" или "Аляску", украинцы продолжают платить на счет компании ООО "ИДС АКВА СЕРВИС", совладельцами которой являются российские олигархи Фридман и Косогов,

– говорится в расследовании.

Следовательно, подводя итоги, журналисты подчеркнули, что даже через год полномасштабной войны прокремлевский бизнес находит способы зарабатывать в Украине, несмотря на блокировки и аресты.