Передусім мова про санкції. Водночас українська влада оголосила про посилення боротьби із державним та приватним російським бізнесом через конфіскацію таких активів в Україні. Втім, "Альфа-Банк", Ocean Plaza, "Прем'єр палац" – усе це російський бізнес, який досі працює на території нашої держави.

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Так, розслідувачі пояснили, як відбувається конфіскація російського майна і чому вона затягується.

Чинне українське законодавство передбачає три головних механізми вилучення активів: націоналізація, цивільна конфіскація та кримінальні провадження, блокування, арешти.

Випадки націоналізації

Щодо першого пункту – в Україні уже є два приклади успішної націоналізації російських державних активів:

у травні 2022-го рішенням РНБО вилучено корпоративні права та фінансові активи російського "Сбербанку"

та російської держкорпорації "Веб.РФ"‎.

У ході націоналізації було конфісковано близько 3 мільярдів гривень. Зазначають, що вони вже перераховані в бюджет.

Важливо! Тобто, на сьогодні з усіх російських активів, які діяли на території України до вторгнення, а таких нарахували 905, націоналізовано два.

Цивільна конфіскація

Щодо цивільної конфіскації, то розслідувачі зазначили, що відібрати активи за цією процедурою поки що вдалося лише у трьох російських олігархів:

Володимира Євтушенкова – понад мільйон квадратних метрів нерухомого майна у Запорізькій області;

– понад мільйон квадратних метрів нерухомого майна у Запорізькій області; Олега Дерипаски – частки у 13 заводах його групи "Русал" та нерухомість вартістю понад 10 мільярдів гривень;

– частки у 13 заводах його групи "Русал" та нерухомість вартістю понад 10 мільярдів гривень; Михайла Шелкова – окрім рухомого та нерухомого майна, через суд відібрали Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат на Дніпропетровщині.

Як пояснюють у розслідування, складність полягає у тому, що цивільна конфіскація неможлива без санкцій.

Володимир Зеленський з червня вводив у дію низку рішень РНБО про санкції. Та лише восени – щодо російських олігархів, які володіють в Україні найбільшими активами: Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова, Євгена Гінера, Олександра Бабакова, Аркадія Ротенберга.



Російські олігархи, проти яких вводять санкції, але стягнення активів не відбулось / Колаж "Схеми"

Однак щодо жодного із них Мін'юст не подав позову до Вищого антикорупційного суду з вимогою стягнення їхніх активів,

– йдеться у розслідуванні.

Журналісти намагались з'ясувати, чому цей процес затягують. Так, в ОП за підготовку цих документів на підпис президенту відповідає заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов. Той у коментарі пообіцяв "з'ясувати, про які рішення йде мова".

Кримінальні провадження

Конфіскація активів можлива і через кримінальні провадження. Однак, як зазначають, такий підхід має свої недоліки.

Ocean Plaza: держава досі не отримує дохід від ТЦ, а мала б

До 2020 року власником ТЦ Ocean Plaza – площею понад 150 тисяч квадратних метрів у центрі Києва був російський олігарх Аркадій Ротенберг та по черзі – його діти. Ротенберг – є одним із найближчих друзів Путіна, саме його компанії будували Кримський міст.

У вересні під арештом опинилися 66% корпоративних прав на Ocean Plaza, яку контролюють Ротенберги. Це значить, що вони не можуть розпоряджатися цим майном – і надалі воно може бути конфісковане за рішенням суду.

Поки триває слідство – арештоване майно має приносити дохід державі, для чого АРМА – державний орган з управління активами – мала б визначити іншого тимчасового управителя для цього бізнесу. Але досі цього не зробила,

– наголосили розслідувачі.

Обленерго та готель "Прем'єр"

Мережу готелів під брендом "Прем'єр" пов'язують з російськими активами, як і 5 енергетичних компаній: "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" та "Житомиробленерго".

Ці активи в Україні асоціюють із так званим "лужниківським" бізнес-угрупованням на чолі з віцеспікером держдуми Росії Олександром Бабаковим.

Над цими обленерго вибудовується кілька шарів різноманітних власників із різних країн, в тому числі і країн Європейського союзу. І в результаті ці всі компанії ведуть до трьох громадян Литви, до одного громадянина Німеччини,

– зазначив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Тобто, фактично п'ятьма українськими обленерго продовжує володіти і управляти група VS Energy, яка відмежовується від причетності до "лужниківського" угруповання і відповідно всього російського. Кажуть, підтримують Україну.

Альфа-банк

Власники банку: російські мільярдери з найближчого кола Путіна: Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. Вони переконують, що стали "жертвами політичного клімату".

Голова правління "Альфа-Банку" в інтерв'ю українському виданню навіть спробував змінити громадянство власників банку. Мовляв: Михайло Фрідман – громадянин Ізраїлю, Петро Авен – Латвії і лише Андрій Косогов – громадянин Росії.

Ба більше, Фрідман та Авен в Україні ведуть бізнес у різних сферах. Це – і банк, і страхові компанії, і заводи мінеральних вод, і оператор мобільного зв'язку.



Російські олігархи Фрідман та Авен ведуть в Україні не один бізнес / Фото "Схеми"

"Моршинська", "Миргородська", "Аляска", "АкваНяня", "Боржомі" – торговельні марки, які належать найбільшому виробнику мінеральної води в Україні та Грузії – INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED співвласниками якого і є російські олігархи Михайло Фрідман і Андрій Косогов.

Розслідувачі наголошують, що АРМА і у цьому випадку не знайшла управителя для водних активів.

Тож сьогодні замовляючи, наприклад, доставку "Моршинської" або "Аляску", українці продовжують платити на рахунок компанії ТОВ "ІДС АКВА СЕРВІС", співвласниками якої є російські олігархи Фрідман та Косогов,

– йдеться у розслідуванні.

Відтак, підбиваючи підсумки, журналісти наголосили, що навіть через рік повномасштабної війни прокремлівський бізнес знаходить способи заробляти в Україні, попри блокування і арешти.