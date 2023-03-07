Такое мнение озвучил в эфире 24 Канала общественный деятель и активист Казахстана Арман Шураев. Он подчеркнул, что граница Казахстана не выдержала бы путинского нашествия.

Смотрите также Лукашенко пошел по стопам Токаева, – Подоляк о визите в Китай

Казахстан – это Украина 2014 года

Арман Шураев сравнил современный Казахстан с Украиной в 2014 году.

"Наши власти кишат разными коллаборантами, агентами Кремля и ФСБ. Даже в окружении Токаева есть такие латентные путинисты. Я думаю, в этом году у власти случилась переоценка ценностей. Потому что выяснилось, 85% народа Казахстана поддерживает Украину", – отметил спикер.

Арман Шураев о политике России и Казахстана: смотреть видео

Токаеву приходится маневрировать

Впрочем, несмотря на такую поддержку Украины, властям Казахстана приходится маневрировать между Россией, потому что от СССР еще остались экономические связи. К примеру, нефтяные пути Казахстана прокачиваются через порт в Новороссийске. Если страна их лишится – это будет экономическая катастрофа, отметил Шураев.

"Поэтому Токаеву приходится маневрировать. На выступлении 15 июня, когда возле него сидел Путин, он заявил, что не признает "ДНР" и "ЛНР" и не будет помогать России обходить санкции. На самом деле это слова мужественного лидера. Но вопрос, что происходит дальше", – сказал активист.

Казахстан получил предупреждение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Казахстан дал предупреждение властям, сказал Арман Шураев. Это касается санкций, которые страна помогает обходить России.

"У нас есть категория товаров, которые в 10 раз больше стали завозиться из Казахстана в Россию. После визита Блинкена стало понятно, что мы можем оказаться под теми же санкциями, если продолжим помогать", – уточнил активист.

Пророссийские политики не пройдут

По словам Шураева, в ближайшее время в Казахстане состоятся парламентские выборы. И большая часть политиков имеет проукраинскую позицию. Токаеву и его команде это следует учитывать.

Многие (из кандидатов – 24 Канал) взяли себе лозунг: мы вместе с Украиной,

– подчеркнул спикер.

Политика Казахстана: основное