Таку думку озвучив в ефірі 24 Каналу громадський діяч та активіст з Казахстану Арман Шураєв. Він наголосив, що кордон Казахстану не витримав би путінської навали.

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Казахстан – це Україна 2014 року

Арман Шураєв порівняв сучасний Казахстан з Україною у 2014 році.

"Наша влада кишить різними колаборантами, агентами Кремля та ФСБ. Навіть в оточені Токаєва є такі латентні путіністи. Я думаю, цьоріч у влади трапилася переоцінка цінностей. Бо з’ясувалося, 85% народу Казахстану підтримує Україну", – відзначив спікер.

Арман Шураєв про політику Росії та Казахстану: дивитись відео

Токаєву доводиться маневрувати

Утім, попри таку підтримку України, владі Казахстану доводиться маневрувати між Росією, бо від СРСР ще залишися економічні зв’язки. Наприклад, нафтові шляхи Казахстану прокачуються через порт в Новоросійську. Якщо країна їх втратить – це буде економічна катастрофа, відзначив Шураєв.

"Тому Токаєву доводиться маневрувати. На виступі 15 червня, коли біля нього сидів Путін, він заявив, що не визнає "ДНР" та "ЛНР" і не буде допомагати Росії обходити санкції. Насправді, це слова мужнього лідера. Але питання, що відбувається далі", – сказав активіст.

Казахстан отримав попередження

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Казахстану дав попередження владі, сказав Арман Шураєв. Це стосується санкцій, які країна допомагає обходити Росії.

"У нас є категорія товарів, які в 10 разів більше стали завозитися з Казахстану в Росію. Після візиту Блінкена стало чітко зрозуміло, що ми можемо опинитися під тими ж санкціями, якщо продовжимо допомагати", – уточнив активіст.

Проросійські політики не пройдуть

За словами Шураєва, незабаром у Казахстані відбудуться парламентські вибори. І більша частина політиків має проукраїнську позицію. Токаєву та його команді варто це враховувати.

Багато хто (з кандидатів – 24 Канал) взяв собі лозунг: ми разом з Україною,

– підкреслив спікер.

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