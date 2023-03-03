Кремль втратив домінантний вплив

Вони, звісно, старі хитруни і знають, що роблять: грають у балансування Росії. Але реальне значення цих заяв набагато більше.

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Казахстан та Білорусь для Кремля не будь-хто, а члени ЄврАзЕС та ОДКБ. Тобто на папері найближчі союзники: економічно та безпеково. Пряма і беззастережна підтримка китайського плану – це кінець зони домінантного геополітичного впливу Росії.

Президент Росії Владімір Путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою XX століття розвал СРСР. Він вклав шалені зусилля та ресурси у побудови структур, що мали б відновити геополітичний вплив Росії на просторі колишнього СРСР. Тепер Китай це головний гравець на євразійському просторі.

Китай вкрав у Росії її союзників

Перефразовуючи Вінстона Черчилля, Майдан став кінцем початку розвалу пострадянського простору, а російсько-українська війна – початком кінця. Путін хотів повернути СРСР в новому варіанті й так увійти в історію. Однак він завершує тим, що його начебто найближчі союзники публічно підтримують китайський план і купують собі прихильність Китаю.

В очах всього світу це очевидне приниження. Китаю Путін вже програв.