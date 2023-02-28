Очільник Казахстану відзначив важливість візиту Блінкена для побудови стратегічного співробітництва між країнами.
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Що відомо про візит Блінкена до Казахстану
Токаєв зазначив, що у Казахстану та США дуже хороші та надійні довгострокові партнерські відносини у таких стратегічно важливих галузях, як безпека, енергетика, торгівля та інвестиції.
Тому ми готові до подальшого розвитку цієї співпраці. Користуючись цією нагодою, я хотів би висловити нашу вдячність за постійну та тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету,
– підкреслив глава Казахстану.
Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. Держсекретар зазначив, що лише за останні роки США та Казахстан досягли "нових важливих успіхів у цьому напрямку".
Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні,
– запевнив Ентоні Блінкен.
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Позиція Казахстану щодо війни Росії проти України
- У червні 2022-го Токаєв у прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу сказав, що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій. Окрім того, він також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.
- Також на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі на одній сцені з Путіним Токаєв заявив, що Казахстан не буде визнавати "квазідержавні утворення" на Донбасі.
- Казахський депутат Азамат Абілдаєв підтримав російське вторгнення та назвав український уряд "нацистами". За це його вигнали з партії.
- Нещодавно стало відомо, що Казахстан ліквідував своє торговельне представництво в Росії.