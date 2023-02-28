Очільник Казахстану відзначив важливість візиту Блінкена для побудови стратегічного співробітництва між країнами.

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Що відомо про візит Блінкена до Казахстану

Токаєв зазначив, що у Казахстану та США дуже хороші та надійні довгострокові партнерські відносини у таких стратегічно важливих галузях, як безпека, енергетика, торгівля та інвестиції.

Тому ми готові до подальшого розвитку цієї співпраці. Користуючись цією нагодою, я хотів би висловити нашу вдячність за постійну та тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету,

– підкреслив глава Казахстану.

Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. Держсекретар зазначив, що лише за останні роки США та Казахстан досягли "нових важливих успіхів у цьому напрямку".

Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні,

– запевнив Ентоні Блінкен.

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Позиція Казахстану щодо війни Росії проти України