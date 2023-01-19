Мовиться про Азамата Абільдаєва – депутата опозиційної партії "Ак жол". Рішення про його виключення прийняли 19 січня.

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Депутата вигнали з партії за підтримку Росії

Казахський депутат Азамат Абільдаєв в інтерв'ю підтримав російське вторгнення. Окрім цього, він повторив тезу Кремля про те, що буцімто Україною правлять нацисти.

Після цього його вирішили виключити з партії. Попри те, що "Ак жол" – опозиційна політична сила, партія поділяє позицію уряду в ключових питаннях.

Члени Нацради наголосили, що слова Абільдаєва суперечать позиції партії "Ак жол", а також порушують партійну та депутатську етику. Зазначимо, що, як повідомила вчора (18 січня – 24 Канал) президія партії, партія "Ак жол" завжди поважає та підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої республіки та інших дружніх держав,

– мовиться в офіційному зверненні партії.

Партія "Ак жол" вже скерувала лист до Центральної виборчої комісії про припинення депутатських повноважень Абільдаєва.

Зверніть увагу! Уряд Казахстану, попри традиційно тісні зв'язки з Москвою, не підтримав її вторгнення в Україну. Також він не визнав анексію українських територій і закликав до миру.

Кахахстан можу бути наступною країною для російського вторгнення

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія матиме велике бажання захопити Казахстан. Проте наразі у цьому питанні окупанти не надто активні.

На сьогодні Казахстан – це наступна країна, яку матиме велике бажання російське сучасне терористичне угрупування захопити. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні,

– сказав Данілов.

За словами військового експерта Олега Жданова недарма росіяни почали критикувати Казахстан за нібито русофобію. Водночас країна, яка воювала на 2 фронти, ще ніколи в історії не перемагала.