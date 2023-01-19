Речь идет об Азамате Абильдаеве – депутате оппозиционной партии "Ак жол". Решение о его исключении было принято 19 января.

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Депутата выгнали из партии за поддержку России

Казахский депутат Азамат Абильдаев в интервью поддержал российское вторжение. Кроме того, он повторил тезис Кремля о том, что якобы Украиной правят нацисты.

После этого его решили исключить из партии. Несмотря на то, что "Ак жол" – оппозиционная политическая сила, партия разделяет позицию правительства по ключевым вопросам.

Члены Нацсовета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают партийную и депутатскую этику. Отметим, что, как сообщил вчера (18 января – 24 Канал) президиум партии, партия "Ак жол" всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств,

– говорится в официальном обращении партии.

Партия "Ак жол" уже направила письмо Центральной избирательной комиссии о прекращении депутатских полномочий Абильдаева.

Обратите внимание! Правительство Казахстана, несмотря на традиционно тесные связи с Москвой, не поддержало ее вторжение в Украину. Также оно не признало аннексию украинских территорий и призывало к миру.

Кахахстан может быть следующей страной для российского вторжения

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у России будет большое желание захватить Казахстан. Однако пока в этом вопросе оккупанты не слишком активны.

Сегодня Казахстан – это следующая страна, которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка захватить. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны,

– сказал Данилов.

По словам военного эксперта Олега Жданова не зря россияне начали критиковать Казахстан за якобы русофобию. В то же время страна, воевавшая на 2 фронта, еще никогда в истории не побеждала.