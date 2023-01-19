По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, представители клана предателя Ичкерии пытаются устроиться на временно оккупированных Донбассе и Луганщине – подальше от фронта и в рамках попыток Кадырова взять под контроль бизнес-процессы в так называемых "ДНР" и "ЛНР". А вот буряты просто бродят по Украине в поисках лучшей судьбы, потому что дома их родственники живут в бараках без доступа к канализации и вообще каких-либо нормальных условий.

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Так, с середины декабря 2022 года – начала января 2023 года в Луганской области зафиксировали нашествие большого количества семей оккупантов характерной внешности. Они приехали на оккупированные территории вслед за своими мужьями, переброшенными для участия в войне на этом направлении.

Успели "поселиться навсегда" в Запорожской области и Херсоне

Как утверждают в украинских спецслужбах, после "жеста доброй воли" в Херсонской области и необходимости усиления обороны оккупантов в Луганской области, российское командование еще осенью прошлого года решило передислоцировать ряд своих обученных подразделений в так называемую "ЛНР".

Усиливать свои ряды в российском генштабе решили за счет десантных подразделений, которые формировались в основном из бурят. И так случилось, что большинство этих военнослужащих за время своего пребывания на Юге уже успели перевезти туда свои семьи.

Конечно, женам и детям оккупантов, которые находились на правобережье Херсонщины, пришлось возвращаться к себе домой, потеряв "новое жилье".

Родственники захватчиков, "отжавших" себе квартиры в Запорожской области, переезжали на Луганщину, сохранив "право собственности" на чужую недвижимость.

Почти сразу же по прибытии на новое место дислокации буряты бросились в тыловые города, чтобы обеспечить свои семьи улучшенными условиями существования. Чаще всего жилье "отжимали" в самом Луганске и Старобельске, впрочем, некоторые решили поехать немного дальше, где им понравились квартиры в Алчевске и даже Хрустальном. Только после этого десантники начали выполнять боевые задачи – усиливать вторую линию обороны и служить заградительными отрядами для многочисленных чмобиков, которых гонят вперед в направлении Кременной и Сватового.

Семьи же бурятов начали массово прибывать на временно оккупированный Восток почти через месяц после передислокации своих мужей, когда "убедились, что на этот раз они точно смогут поселиться здесь навсегда". Впрочем, даже несмотря на то, что многим женам оккупантов уже пришлось вместе с детьми убегать из нового дома, они вполне довольны возможностями своих мужчин улучшать их существование. Ведь по сравнению с бараками в Улан-Уде качество жизни гораздо лучше даже на прифронтовых и разбомбленных армией России городах. Именно это и подкупает семьи бурятов совершать марш-броски по 7 тысяч километров со всем своим имуществом.

Барак, который в любой момент может развалиться, гораздо хуже квартиры даже в заброшенных городах так называемой "ЛНР", а к жизни без электроэнергии, воды или тепла никому из них не привыкать, ведь дома у них и без того нет отопления после каждой непогоды.

"Мэры" сами раздавали квартиры для "подъема экономики"

После своего приезда и поселения в чужих домах жены оккупантов сразу же начали сорить деньгами, обновлять бытовую технику и закупать одежду в местных магазинах в немалых количествах. Именно тот факт, что бурятские семьи контрактников, получающих за свои преступления от 60 до 200 тысяч рублей в месяц, привел к тому, что "народные" мэры очень помогали захватчикам подобрать себе квартиры и дома из лучших. Ведь их проживание в городах будет поддерживать местный бизнес – по сравнению с местными жителями они очень богатые персоны.

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Чтобы заселить некоторые семьи бурятских офицеров, в Луганске даже выселяли людей из нескольких квартир в центре города. Ведь в "республике" объявлено военное положение, а на отселение хозяев именно этого жилья "существовала оперативная необходимость". При этом представителей "власти" вообще не волновало, что люди, которых они выбросили из собственного дома, поддерживали путинскую войну, а также, что оккупированная Луганщина стала "территорией России".

Дети бурят уже начали ходить в местные детские сады и школы, однако тем, кто успел пожить на Херсонщине или в Запорожской области, переезд в "ЛНР" отнюдь не понравился. Тем не менее, это никак не мешает им обзывать своих новых одноклассников и одногруппников "хохлами" и рассказывать о "величии русской нации", к которой они якобы причастны.