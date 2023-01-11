Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он добавил, что и Китай очень четко дал понять России, что Казахстан находится в сфере его интересов.

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Он отметил, что и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намекнул, что его страна будет ориентироваться на Китай, а не на Россию.

Я не уверен, что Россия готовит за Уралом 200-тысячную группировку, потому что те 300 тысяч мобилизованных, которых они сейчас набрали, все находятся на европейской части.

– заметил военный эксперт.

По его словам, половина из них уже в Украине, а остальные активно подтягиваются.

Военных с семьями селили в полях

Он предположил, что, возможно, сейчас россияне формируют вторую волну мобилизованных где-то за Уралом – где-нибудь в Тоцких лагерях в Оренбургской области.

Там есть огромные полигоны. Когда выводили Западную группировку войск (в прошлом Группировку советских войск) из Германии, военных селили именно там,

– вспомнил Жданов.

Он рассказал, что 64 миллиарда дойчмарок, которые передал Советскому Союзу тогдашний канцлер Германии Гельмут Коль на организацию вывода советских войск, забрал Горбачев, и они исчезли.

"Людей некуда было выводить, ведь военные городки не построили. Тогда в полях выставляли воинские части, селили личный состав вместе с семьями в палаточных городках. Рядом располагали военную технику и оружие", – отметил эксперт.

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Лакомый кусок для России

Однако, по его мнению, желание отобрать Северный Казахстан неоднократно озвучивали российские пропагандисты. Тем более, что этот регион частично является русскоязычным.

"Там расположен "Байконур" (где происходит запуск ракет в космос – 24 Канал), также "Звездный городок", а еще – ядерный полигон. Поэтому для России это был бы лакомый кусок. Но пойти против Китая для нее будет означать самоубийство", – считает Олег Жданов.

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