Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что кроме мобилизованных Россия готовит резерв из призывников. Со временем все вместе они могут составить достаточно большое количество войск оккупантов.

Обратите внимание Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона кафиров: в ГУР рассказали, когда их бросят в наступление

Военный эксперт, опираясь на данные предыдущей мобилизации в России, предположил, что на этот раз оккупанты могут мобилизовать такое же количество человек – 300 тысяч.

"В течение новой волны мобилизации они уже, учитывая свои ошибки, и то, что Беларусь разрешила обучение российскому личному составу в своих учебных центрах и на полигонах, могут себе позволить набрать такое же количество мобилизованных", – считает он.

Россия может собрать 800 тысяч личного состава

Также он отметил, что, говоря о мобилизации, не стоит забывать, что после проведения частичной мобилизации в России проходил призыв на срочную военную службу.

По последней версии конституции России оккупанты считают территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей своими. А это значит, что россияне могут использовать там и призывников,

– подчеркнул Грабский.

По его словам, это дополнительные 120 тысяч личного состава, которые хотя и не будут привлечены на первом этапе или моментально после призыва, но будут составлять дополнительный резерв.

"Таким образом, 300 тысяч плюс 120 тысяч, вместе – 420. А еще предстоит новая волна мобилизации – еще 300 тысяч и плюс весенний призыв – еще 120 тысяч. И тогда речь идет о примерно 800 тысячах личного состава, который Россия может собрать к лету этого года", – отметил эксперт.

Это может составить угрозу Украине

По его мнению, если враг действительно мобилизует такое количество личного состава, это может принести угрозу Украине.

Однако следует понимать, что собрать такое количество людей, сорвать их с насаженных мест, можно. Но совсем другое дело надеть их, накормить, разместить, обеспечить всем необходимым, научить чему-то,

– подчеркнул он.

Грабский отметил, что для обучения такому количеству мобилизованных нужен личный состав офицеров, что также является проблемой для российской армии. А после проведения учебы, организации мероприятий боевого взаимодействия и обретения оперативных способностей, их надо бросить в бой.

"Это время, деньги, ресурсы. Сможет ли Россия обеспечить все эти параметры, сказать сложно", – подчеркнул он.

Как усложнит действия ВСУ новая волна мобилизации в России: смотрите видео

Требуется больше ресурсов

По словам военного эксперта, эти факторы могут осложнить ситуацию на фронте.

Если говорить о плотности среды – одна ситуация пробивать оборону, на позиции, где стоят сотни мобилизованных, даже не очень хорошо подготовленных. И совсем другое, когда придется прорывать оборону, где держат позиции 500 мобилизованных,

– отметил он.

По его мнению, для этого нам потребуется большее количество ресурсов – и человеческих, и материальных.

"Именно это нужно учитывать при планировании нашего наступления. Чем больше мы освободим наших территорий сейчас, тем меньше будут наши потери на следующих этапах освобождения Украины", - подчеркнул Сергей Грабский.

Новая волна мобилизации в России: что известно