Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что враг на Сватовском направлении совершает наступательные действия на северном и южном флангах и продолжает действовать по принципу "встречного боя".

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Военный эксперт отметил, что на сегодняшний день других средств остановить продвижение украинских военных, как с помощью "встречного боя", оккупанты не имеют.

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Задержит движение ВСУ на 4-5 дней

Жданов сообщил, что появились предположения о подрыве россиянами Сватовской дамбы. По его словам, эксперты оценивают, что это может задержать движение ВСУ максимум на 4-5 дней.

По его мнению, учитывая, что в настоящее время морозная погода и в Луганской области держится довольно низкая температура – 13 – 15 градусов ниже нуля, водохранилище хорошо промерзает.

А это значит, что сброс воды будет меньше и лед останется на месте. Также по мерзлой земле она будет растекаться и замерзать. То есть особой волны даже не будет,

– объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что именно поэтому, вероятный подрыв дамбы не будет представлять большую угрозу для Вооруженных сил Украины.

"Неизвестно, принимает ли это во внимание российское командование. Думаю, что да. Поэтому угроза подрыва дамбы на сегодняшний день невелика", – отметил Олег Жданов.

Обратите внимание! Недавно в Сватовое прибыло инженерно-саперное подразделение оккупантов, чтобы изучить возможность взрывания дамбы. Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение ВСУ на этом участке фронта и обвинить в подрыве Украину.

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