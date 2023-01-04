Бои на фронте не утихают ни на день – оккупанты направляют в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме того, в командовании нашей армии констатировали, что кроме железнодорожных перевозок, захватчики используют военно-транспортную и гражданскую авиацию.

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Россияне не устают воевать с мирными людьми

В течение суток путинские солдаты запустили 3 ракеты по гражданским объектам Константиновки Донецкой области. В общей сложности террористы совершили 9 авиационных ударов и 14 обстрелов с РСЗО.

Кроме того, остается угроза обстрелов критической инфраструктуры Украины. То есть оккупанты не теряют надежды оставить украинцев без света.

Потери врага: Луганская и Запорожская области

Больницы в оккупированном Луганске переполнены ранеными российскими военными. В частности, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы лечатся более 100 наемников "элитного" военного батальона "Вагнер".

Кроме того, в Генштабе подтвердили, что 3 января ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области, где оккупанты сосредотачивали живую силу и военную технику.

Потери противника составляют около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми,

– отметили в командовании ВСУ.

В то же время, там отметили, что украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям, где располагались ЗРК противника.

Обратите внимание! Ракетные войска и Силы обороны за текущие сутки поразили огнем пункт управления оккупантов и 2 района сосредоточения живой силы, техники и боеприпасов захватчиков.

Где оккупанты обороняются, а где – пытаются наступать

На протяжении долгого времени россияне сосредотачивают усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлении. Также захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

А вот на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Собственно, оккупанты проводят инженерное оборудование своих позиций и минируют территории вдоль левого берега Днепра.

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Какие населенные пункты обстреливает враг: ситуация по направлениям

В Генштабе констатировали, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – все стабильно. Россия не формирует наступательные группировки – то есть подготовки к наступлению с севера пока нет.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли районы таких населенных пунктов: Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка – Сумской области и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области.

и оккупанты обстреляли районы таких населенных пунктов: Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка – Сумской области и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг атаковал 15 населённых пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

и враг атаковал 15 населённых пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлении пострадали более 30 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

и пострадали более 30 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском направлении под огненное поражение попали: Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

Кроме того, стоит отметить, что более 40 городов и сел россияне обстреляли на Запорожском и Херсонском направлениям. В частности, от артиллерийских обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Железнодорожного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского в Херсонской области.