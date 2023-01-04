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Внимание Дальнобойное оружие для Украины и взрывы в России: хронология 314 дня войны

06:42 В Тернополе справедливости ради будут вручную выключать свет в домах на линиях критической инфраструктуры. Такое решение приняли в "Тернопольоблэнерго" после многочисленных жалоб горожан.

06:42 Во временно оккупированном Севастополе утром услышали мощные взрывы. Сообщают о прилете на аэродром "Бельбек". Информацию пока не подтвердили.

03:47 спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что у России не хватает боеприпасов. Захватчики пытаются рассредоточивать полевые склады, однако ВСУ умело их уничтожают.

00:45 Через 3 дня после удара по училищу в Макеевке, где находились сотни мобилизованных оккупантов, минобороны России сделало "официальное" заявление. Вину списали на "массовое использование телефонов" захватчиками. Вроде бы ВСУ запеленговали и определить координаты оккупантов.