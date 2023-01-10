Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що ворог на Сватівському напрямку вчиняє наступальні дії на північному і південному флангах та продовжує діяти за принципом "зустрічного бою".

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Військовий експерт зазначив, що на сьогодні інших засобів зупинити просування українських військових, як за допомогою "зустрічного бою", окупанти не мають.

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Затримає рух ЗСУ на 4 – 5 днів

Жданов повідомив, що з'явились припущення щодо підриву росіянами Сватівської дамби. За його словами, експерти оцінюють, що це може затримати рух ЗСУ щонайбільше на 4 – 5 днів.

На його думку, враховуючи, що наразі морозна погода і на Луганщині тримається доволі низька температура – 13 – 15 градусів нижче нуля, водосховище добре промерзає.

А це означає, що скидання води буде меншим і лід залишиться на місці. Також по мерзлій землі вона буде розтікатися і замерзати. Тобто особливої хвилі навіть не буде,

– пояснив експерт.

Він наголосив, що саме тому, ймовірний підрив дамби не буде становити великої загрози для Збройних сил України.

"Невідомо, чи бере це до уваги російське командування. Думаю, що так. Тому загроза підриву дамби на сьогодні є невеликою", – зазначив Олег Жданов.

Зверніть увагу! Нещодавно до Сватового прибув інженерно-саперний підрозділ окупантів аби вивчити можливість підривання дамби. У такий спосіб ворог розраховує сповільнити просування ЗСУ на цій ділянці фронту і звинуватити у підриві Україну.

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