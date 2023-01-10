Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни не зупиняються ні перед чим.
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Цинізм російських військових
Сергій Гайдай зауважив, що окупанти безжально обстрілюють навіть ті населені пункти, які вже деокуповані та контролюються ЗСУ. Зокрема, 9 січня внаслідок чергово обстрілу Луганщини загинуло 2 цивільні особи. Ще двоє людей отримали поранення.
"Будемо їх евакуювати звідти", – наголосив він.
За словами голови Луганської ОВА, особливо страждають від рук російських військових населені пункти, де ще продовжують точитися бої. Наприклад, одним із таких є Новоселівське.
Окупаційні війська навмисне знищують кожний будинок. Ми трохи згодом вже зможемо показати відео,
– пояснив Гайдай.
Він зауважив, що окупанти обстрілюють цивільні будинки, щоб перешкоджати просуванню ЗСУ.
"Вони трощили усі будинки трощили, щоб наші захисники просто не могли там перебувати", – підкреслив Сергій Гайдай.
Також він додав, що росіян абсолютно не цікавить, що у будинках цивільні люди.
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ЗСУ тримають позиції
Голова Луганської ОВА пояснив, що наразі біля Кремінної та Сватового все ще точаться бої.
"Але ситуація там повністю контрольована силами оборони України", – додав він.
За словами Сергія Гайдая, Генштаб обов'язково надасть офіційну інформацію щодо звільнення українськими захисниками того чи іншого населеного пункту.
Ситуація на Луганському напрямку: важливе
- Останні декілька тижнів точаться запеклі бої навколо тимчасово окупованого російськими військами міста Кремінна Луганської області.
- Нещодавно голова Лугаyської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що трасу Сватове-Кремінна контролюють українські військові. Роблять це вони поки не фізично, а постійними вогневими атаками.
- Проте військовий оглядач Мусієнко впевнений у тому, що Росія робитиме усе, аби контролювати території Луганщини.