Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни не зупиняються ні перед чим.

Цікаво Мінус ще один склад з боєкомплектами: ЗСУ вдарили по базі окупантів у Сватовому

Цинізм російських військових

Сергій Гайдай зауважив, що окупанти безжально обстрілюють навіть ті населені пункти, які вже деокуповані та контролюються ЗСУ. Зокрема, 9 січня внаслідок чергово обстрілу Луганщини загинуло 2 цивільні особи. Ще двоє людей отримали поранення.

"Будемо їх евакуювати звідти", – наголосив він.

За словами голови Луганської ОВА, особливо страждають від рук російських військових населені пункти, де ще продовжують точитися бої. Наприклад, одним із таких є Новоселівське.

Окупаційні війська навмисне знищують кожний будинок. Ми трохи згодом вже зможемо показати відео,

– пояснив Гайдай.

Він зауважив, що окупанти обстрілюють цивільні будинки, щоб перешкоджати просуванню ЗСУ.

"Вони трощили усі будинки трощили, щоб наші захисники просто не могли там перебувати", – підкреслив Сергій Гайдай.

Також він додав, що росіян абсолютно не цікавить, що у будинках цивільні люди.

Сергій Гайдай розповів про навмисні обстріли будинків росіянами на Луганщині: дивіться відео

ЗСУ тримають позиції

Голова Луганської ОВА пояснив, що наразі біля Кремінної та Сватового все ще точаться бої.

"Але ситуація там повністю контрольована силами оборони України", – додав він.

За словами Сергія Гайдая, Генштаб обов'язково надасть офіційну інформацію щодо звільнення українськими захисниками того чи іншого населеного пункту.

Ситуація на Луганському напрямку: важливе