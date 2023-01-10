Станом на ранок 10 січня найважчою залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, адже окупанти намагаються безрезультатно вийти на адмінкордон Донецької області. Окрім того, у командуванні української армії зазначають, що ворог намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку, однак ЗСУ не дають йому це зробити.
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Які села та міста обстрілювали окупанти
Варто сказати, що небезпека масованих ракетних атак на об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні залишається доволі високою.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках путінські вояки обстріляли позиції ЗСУ та цивільні об'єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
- На Авдіївському напрямку постраждали такі міста та села: Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.
- На Запорізькому напрямку росіяни накрили вогнем райони 21 населеного пункту. Серед них – Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки й Степове на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.
Яка ситуація на різних напрямках фронту: карта бойових дій станом на 10 січня
Водночас за минулу добу ЗСУ вдалось відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Побєда Донецької області.
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Власне, обстріли цивільної інфраструктури та населених пунктів, у який немає військових об'єктів, засвідчують, що з росіянами немає сенсу домовлятись про будь-яке "перемир'я". Нагадаємо, що напередодні Різдва російський диктатор Путін запропонував припинити вогонь по всій лінії фронту на час свят, однак загарбники щодня порушують свої ж обіцянки.