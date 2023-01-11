Далі можете побачити актуальну карту бойових дій. Окрім того, в Генштабі розповіли, як розгортаються події на кожному з напрямків фронту.

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Що відбувається на фронті

Наші військові за минулу добу відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині, також Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Пречистівка на Донеччині.

Окрім того, росіяни продовжують атакувати українців на різних напрямках. Зокрема:

на Сіверському – росіяни атакували з мінометів та ствольної артилерії райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки та Покровки на Сумщині;

– росіяни атакували з мінометів та ствольної артилерії райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки та Покровки на Сумщині; на Слобожанському – обстріляли райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області;

– обстріляли райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області; на Куп'янському – під вогонь потрапили райони Вільшаної, Орлянки й Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області;

– під вогонь потрапили райони Вільшаної, Орлянки й Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області; на Лиманському – росіяни атакували Макіївку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни й Серебрянку Донецької області;

– росіяни атакували Макіївку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни й Серебрянку Донецької області; на Бахмутському – вороги били в районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області;

– вороги били в районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області; на Авдіївському – атакували Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар'їнку та Первомайське на Донеччині;

– атакували Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар'їнку та Первомайське на Донеччині; на Новопавлівському напрямку – під вогонь окупантів потрапили Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області;

напрямку – під вогонь окупантів потрапили Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому напрямку – загарбники обстріляли райони 22 населених пунктів. Зокрема, Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Малу Токмачку, Гуляйполе, Степове, Щербаки та Білогір'я Запорізької області;

напрямку – загарбники обстріляли райони 22 населених пунктів. Зокрема, Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Малу Токмачку, Гуляйполе, Степове, Щербаки та Білогір'я Запорізької області; на Херсонському напрямку – росіяни вдарили з артилерії, постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема, Антонівки, Веселого, Республіканця, Дніпровського, Дудчан, Милового, Золотої Балки та Херсона. Постраждали мирні люди.

Що відбувається на фронті: карта бойових дій

Росіяни тероризують цивільних мешканців

Росіяни протягом доби 6 разів вдарили ракетами та 16 – з авіації. Окрім того, понад 50 разів атакували Україну з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, вдарили по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Закликаємо при сигналах повітряної тривоги йти в укриття,

– попередили в Генштабі.

Окрім того, вороги морально та фізично тиснуть на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій:

майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство;

росіяни шукають нових працівників для АЕС на території Росії;

вороги готують житло для майбутніх працівників. Роблять це з допомогою так званої "націоналізації" квартир місцевих, які виїхали.

ЗСУ потужно атакували ворога

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів,

– мовиться в повідомленні Генштабу.

Ба більше, наші ракетники та артилеристи уразили:

3 пункти управління ворога;

2 позиції російських ракетних військ та артилерії;

8 районів зосередження живої сили окупантів.