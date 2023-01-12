Про актуальну ситуацію на різних напрямках фронту станом на ранок 12 січня доповіли у Генштабі ЗСУ. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Успіхи українських воїнів
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах 13 населених пунктів: Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.
Наша авіація завдала 20 ударів по районах зосередження противника та ще три – по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Також українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних безпілотники типу "Орлан-10".
У середу, 13 січня, наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів окупантів.
Окупанти постійно б'ють по цивільних об'єктах
Упродовж минулої доби російські військові завдали 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та завдали 23 авіаційних удари на інших локаціях.
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Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському окупанти з мінометів та артилерії били по районах населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.
- На Куп'янському напрямку ворожі військові обстрілювали райони Дворічної, Западного, Куп'янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки - Луганської.
- На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському – загарбники здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.
- На Авдіївському – обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському – під вогнем ворога опинилися Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.
- На Запорізькому – від дій окупантів постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.
- На Херсонському напрямку бійці Путіна обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії Дудчани, Степанівку, Антонівку та Херсон.
Ситуація на полі бою: дивіться карту
До речі, поблизу села Раденськ, що на Херсонщині, окупанти побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.