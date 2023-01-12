Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта по состоянию на утро 12 января доложили в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

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Успехи украинских воинов

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах 13 населенных пунктов: Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Наша авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения противника и еще три – по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Также украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и два разведывательных беспилотника типа "Орлан-10".

В среду, 13 января, наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три боеприпаса оккупантов.

Оккупанты постоянно бьют по гражданских объектах

За прошедшие сутки российские военные нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, произвели 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли 23 авиационных удара на других локациях.

Обратите внимание! В Генштабе подчеркнули, что существует опасность авиационных и ракетных обстрелов по всей территории Украины. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружен.

На Северском и Слобожанском оккупанты из минометов и артиллерии били по районам населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелеча, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении вражеские военные обстреливали районы Двухлетнего, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки – Луганской.

На Лиманском направлении под обстрел попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском – захватчики совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клищьевка Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском – обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском – под огнем врага оказались Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском – от действий оккупантов пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавные Запорожской области и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении бойцы Путина обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии Дудчаны, Степановку, Антоновку и Херсон.

Ситуация на поле боя: смотрите карту

Кстати, вблизи села Раденск Херсонской области оккупанты построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые перед этим обустраивались под полевой госпиталь.

Важно! На территории временно оккупированного Крыма захватчики объявили набор наемников к так называемым частным военным компаниям "щит" и "русич". По данным Генштаба ВСУ, туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур. В приоритете – офицеры.



Чтобы хоть как-нибудь заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.