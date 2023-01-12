В оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 12 января рассказали о ситуации на поле боя.

Внимание Россияне до сих пор не захватили полностью Соледар и вряд ли способны захватить Бахмут, – ISW

Отмечают, что за сутки оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

12 отраженных атак врага

Подразделы Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздолевка,

Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Результаты попаданий ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "орлан-10".

Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и – 3 склада боеприпасов.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы Двухлетнего, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки – Луганской.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещивка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия испытали Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавные Запорожской области и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

По данным Генштаба, во временно оккупированном Крыму россияне объявили набор наемников к вновь созданным так называемым частным военным компаниям "щит" и "русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.

Чтобы хоть как-то заинтересовать потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.