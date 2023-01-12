В оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 12 січня розповіли про ситуацію на полі бою.
Увага Росіяни досі не захопили повністю Соледар і навряд чи здатні захопити Бахмут, – ISW
Зазначають, що упродовж доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.
12 відбитих атак ворога
Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:
- Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка,
- Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.
Результати влучань ЗСУ
Авіація Сил оборони упродовж минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу "орлан-10".
Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та – 3 склади боєприпасів загарбник
Ситуація на усіх напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.
- На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп'янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки - Луганської.
- На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.
- На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.
- На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.
За даними Генштабу, у тимчасово окупованому Криму росіяни оголосили набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "щит" та "русич". Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери.
Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.