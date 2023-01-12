В оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 12 січня розповіли про ситуацію на полі бою.

Увага Росіяни досі не захопили повністю Соледар і навряд чи здатні захопити Бахмут, – ISW

Зазначають, що упродовж доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

12 відбитих атак ворога

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка,

Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

Результати влучань ЗСУ

Авіація Сил оборони упродовж минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу "орлан-10".

Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та – 3 склади боєприпасів загарбник

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп'янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки - Луганської.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.

За даними Генштабу, у тимчасово окупованому Криму росіяни оголосили набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "щит" та "русич". Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери.

Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.