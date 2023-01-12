Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 12 січня. За даними відомства, військові компанії отримали назви "Щит" і "Русич". До них уже набирають охочих з окупованого півострова Крим.

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Заманюють грішми та цинічною брехнею

Як зазначають у Генштабі, запрошують до цих військових компаній колишніх військовослужбовців, а також інших співробітників силових структур. У пріоритеті у ворога – офіцери. Нагадаємо, що з ними в окупантів серйозний дефіцит, адже більшість погнали ще на початку війни, де ті успішно поповнили статистику втрат.

Ясна річ, що найманцям вже встигли наобіцяти багато, щоб бодай якось змотивувати. Так, потенційним кандидатам обіцяють високу заробітну платню. Крім того, їх запевнили, що не відправлятимуть безпосередньо на війну в Україні.

Оскільки ми вище згадали про втрати ворога, то не зайвим буде освіжити собі у пам'яті дані статистики. Згідно з опублікованою зранку 11 січня інформацією, ЗСУ вдалося ліквідувати вже 112 960 російських бійців. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже вести точну статистику у зонах активних бойових дій просто неможливо.

У росіян серйозні проблеми з мобілізацією

За даними ГУР МО, у Росії намагаються всіляко унеможливити втечу з країни військовозобов'язаних. Відомо, що з 9 січня місцева влада обмежила виїзд. Причому покидати країну-агресорку не можуть навіть ті, хто вважається обмежено придатними до служби.

Як зазначили у розвідці, прикордонні управління Росії отримали відповідний наказ від російської фсб. Закрили можливість покидати країну для військовозобов'язаних з категорій "А", "Б", а також "В". Мовиться про придатних, придатних з незначними обмеженнями та обмежено придатних. Їм марити про поїздку за кордон – зась.

Зауважимо, що раніше у ГУР МО повідомили, що у планах Росії – мобілізувати ще 500 тисяч бійців. Нагадаємо, що у рамках осінньої часткової мобілізації на війну відправили 300 тисяч окупантів.