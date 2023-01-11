Окупанти вирішили забрати перепустки у 1500 працівників станції – вони не мають доступу на підприємство. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 січня.

Увага Що може зупинити ядерний терор росіян на ЗАЕС: глава Енергоатому запропонував рішення

Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство,

– йдеться у зведенні.

Зазначають, що тепер загарбники шукають нових працівників для АЕС на території країни-агресорки та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

Довідка. До повномасштабної війни на станції працювало аж 11 тисяч людей, а зараз – 6 тисяч. Загалом дії Кремля можуть призвести до погіршення стану Запорізької АЕС.

Що відбувається на ЗАЕС: останні новини