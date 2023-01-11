Оккупанты решили забрать пропуска у 1500 работников станции – они не имеют доступа на предприятие. Об этом говорится в оперативной постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 11 января.
Внимание Что может остановить ядерный террор россиян на ЗАЭС: глава Энергоатома предложил решение
Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие,
– говорится в возведении.
Отмечают, что теперь захватчики ищут новых работников для АЭС на территории страны-агрессорки и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- Предварительно стало известно, что около 3000 сотрудников Запорожской АЭС получили российские паспорта. Захватчики выдавали их силой.
- Также враг вывел из обращения гривну на оккупированных территориях Запорожья. До этого россияне угрожали предпринимателям штрафами, а также изъятием имущества.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в конце 2022 года посещал Москву. Глава встретился кремлевскими чиновниками, чтобы обсудить с ними создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако уже сейчас можно констатировать, что эта поездка не принесла желаемых результатов.
- вопрос ядерной безопасности президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как подчеркнул Зеленский, оккупантов на территории ЗАЭС не должно быть вообще.