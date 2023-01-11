Оккупанты решили забрать пропуска у 1500 работников станции – они не имеют доступа на предприятие. Об этом говорится в оперативной постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 11 января.

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Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие,

– говорится в возведении.

Отмечают, что теперь захватчики ищут новых работников для АЭС на территории страны-агрессорки и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.

Справка. До полномасштабной войны на станции работало 11 тысяч человек, а сейчас – 6 тысяч. В целом действия Кремля могут привести к ухудшению состояния Запорожской АЭС.

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