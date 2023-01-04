На протяжении многих месяцев ведутся разговоры о том, что российские военные обязаны покинуть территорию ЗАЭС и создать вокруг нее зону безопасности. Очевидно, пока оккупанты не планируют этого делать, однако глава Энергоатома Петр Котин уверен, что мировое сообщество может посодействовать урегулированию ситуации в регионе.

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ООН может остановить произвол и терроризм россиян на ЗАЭС

Заметим, что эта станция является самой большой в Европе. Оккупанты неоднократно ее обстреливали, ставя под угрозу мировую ядерную безопасность. По словам Котина, миротворцы из Организации Объединенных Наций могли бы положительно повлиять на эту ситуацию. Собственно, представители этой международной структуры могли бы прибыть на ЗАЭС, несмотря на отсутствие предварительных договоренностей по зоне безопасности.

Кроме того, глава Энергоатома констатировал, что пока МАГАТЭ не удается разрешить ситуацию, а процесс достижения ядерной безопасности не должен стоять на месте.

Проблема в том, что нет решения на уровне МАГАТЭ. Процесс не продвигается. Мы бы предлагали вывести эту проблему на следующий уровень,

– подчеркнул Котин.

В то же время он вспомнил, что террористы заставили 1500 украинских работников ЗАЭС подписать контракты с Росатомом. До полномасштабной войны на станции работало 11 тысяч человек, а сейчас – 6 тысяч. В целом действия Кремля могут привести к ухудшению состояния Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ не удалось договориться с Кремлем

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в конце 2022 года посещал Москву. Он встретился в столице России с кремлевскими чиновниками, чтобы обсудить с ними создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако уже сейчас можно констатировать, что эта поездка не принесла желаемых результатов.