Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в твиттере рассказал первые детали переговоров по ЗАЭС.
Важно Гендиректор МАГАТЭ Гросси собрался в Россию: обсудит ситуацию вокруг ЗАЭС
По его словам, ключевым моментом является то, что зона необходима для предотвращения ядерной аварии.
Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Я продолжаю свои усилия по достижению этой цели с чувством крайней срочности,
– добавил Гросси.
Больше деталей генеральный директор МАГАТЭ, к сожалению, не раскрыл.
Какова вероятность взрыва на Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что на территории оккупированной Запорожской АЭС продолжают находиться около полутысячи российских военных. И именно от них зависит, есть ли угроза взрыва. Зеленский предупредил, что оккупанты имеют взрывчатку и оружие.
Ранее президент Франции заявил, что существует соглашение о выводе русских войск с территории Запорожской атомной электростанции. Макрон также сказал, какой период будет иметь в этом отношении "решающее значение".