Соответствующую информацию президент Франции заявил на Международной конференции "Солидарность с украинским народом" во Франции 13 декабря. Ранее Макрон уже делал заявления по поводу разговоров о ЗАЭС с Владимиром Зеленским и российским диктатором.
Заметьте Зона безопасности вокруг ЗАЭС вскоре заработает: МАГАТЭ отчиталась о работе в Украине
Что заявил Макрон о ЗАЭС
Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. В ближайшие недели будут иметь решающее значение,
– заявил Эммануэль Макрон.
Однако президент Франции не уточнил, о чем там говорится. Хотя в начале декабря СМИ писали, что Макрон перед разговором с главой Кремля поговорит с президентом Украины. В частности, говорилось о ситуации на Запорожской АЭС.
Что этому предшествовало
- 1 ноября Эммануэль Макрон заявил, что он хочет снова позвонить Владимиру Путину. Президент Франции обещал говорить о ситуации на ЗАЭС. Однако перед этим должен был позвонить Зеленскому и планировал разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
- 21 ноября Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером. Тогда президенты обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и энергетическую безопасность Украины и Европы.
- Во время разговора Эммануэль Макрон заверил, что готов поддержать защиту энергетических объектов Украины.