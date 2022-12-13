Соответствующую информацию президент Франции заявил на Международной конференции "Солидарность с украинским народом" во Франции 13 декабря. Ранее Макрон уже делал заявления по поводу разговоров о ЗАЭС с Владимиром Зеленским и российским диктатором.

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Что заявил Макрон о ЗАЭС

Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. В ближайшие недели будут иметь решающее значение,

– заявил Эммануэль Макрон.

Однако президент Франции не уточнил, о чем там говорится. Хотя в начале декабря СМИ писали, что Макрон перед разговором с главой Кремля поговорит с президентом Украины. В частности, говорилось о ситуации на Запорожской АЭС.

Что этому предшествовало