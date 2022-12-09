Не так давно голова МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявлял, что в отношении ЗАЭС есть прогресс в достижении соглашения с россиянами. Несмотря на это, ситуация на станции остается нестабильной.

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Отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Отметим, что международные энергетики находятся в Энергодаре с начала сентября. Там до сих пор опасно, поскольку есть угроза ядерной аварии, которую пытаются предотвратить специалисты. В частности, в агентстве постоянно настаивают на создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

Мы достигаем прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и реализована в ближайшее время. Это срочно необходимо,

– сказал генеральный директор Гросси.

Также в отчете говорится, что на Запорожскую АЭС прибыла четвертая команда МАГАТЭ и сменила предыдущую. В то же время, станция продолжает получать электроэнергию через единственную внешнюю линию электропередач, имеющую напряжение 750 кВ, и через одну резервную линию, имеющую напряжение 330 кВ от соседней теплоэлектростанции.

Обратите внимание! Изменений в статусе реакторных блоков 1 – 6 нет. Отметим, что работа блоков 5 и 6 пока частично приостановлена.

Обследование Хмельницкой и Ровненской АЭС

Эксперты МАГАТЭ признали, что на Хмельницкой и Ровенской станциях работают настоящие профессионалы. Украинские специалисты хорошо выполняют свою работу, несмотря на сложную ситуацию в Украине. Кроме того, там констатировали, что важно регулярно проверять работу всех станций.

Очень важно, чтобы мы не забывали о других украинских АЭС. Возможно, эти станции не непосредственно на линии фронта, как ЗАЭС, но расположены в стране, в которой идет война. Потенциальные риски для ядерной безопасности очень очевидны,

– написали в МАГАТЭ

Там заверили, что продолжат предоставлять конкретную помощь Хмельницкой и Ровенской АЭС, которая необходима для их защиты.

Обратите внимание! О бстрелы 19 – 20 ноября повлекли повреждение станций, однако ремонтные работы уже завершены. Хотя специалисты подметили, что на линии РУ 330 кВ ТЭЦ все еще продолжаются ремонтные работы.

Напомним, недавно две экспертные миссии МАГАТЭ прошли также на Южноукраинскую атомную электростанцию и на Чернобыльскую АЭС.