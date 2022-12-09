Не так давно голова МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявлял, что в отношении ЗАЭС есть прогресс в достижении соглашения с россиянами. Несмотря на это, ситуация на станции остается нестабильной.
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Отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Отметим, что международные энергетики находятся в Энергодаре с начала сентября. Там до сих пор опасно, поскольку есть угроза ядерной аварии, которую пытаются предотвратить специалисты. В частности, в агентстве постоянно настаивают на создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.
Мы достигаем прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и реализована в ближайшее время. Это срочно необходимо,
– сказал генеральный директор Гросси.
Также в отчете говорится, что на Запорожскую АЭС прибыла четвертая команда МАГАТЭ и сменила предыдущую. В то же время, станция продолжает получать электроэнергию через единственную внешнюю линию электропередач, имеющую напряжение 750 кВ, и через одну резервную линию, имеющую напряжение 330 кВ от соседней теплоэлектростанции.
Обследование Хмельницкой и Ровненской АЭС
Эксперты МАГАТЭ признали, что на Хмельницкой и Ровенской станциях работают настоящие профессионалы. Украинские специалисты хорошо выполняют свою работу, несмотря на сложную ситуацию в Украине. Кроме того, там констатировали, что важно регулярно проверять работу всех станций.
Очень важно, чтобы мы не забывали о других украинских АЭС. Возможно, эти станции не непосредственно на линии фронта, как ЗАЭС, но расположены в стране, в которой идет война. Потенциальные риски для ядерной безопасности очень очевидны,
– написали в МАГАТЭ
Там заверили, что продолжат предоставлять конкретную помощь Хмельницкой и Ровенской АЭС, которая необходима для их защиты.
Напомним, недавно две экспертные миссии МАГАТЭ прошли также на Южноукраинскую атомную электростанцию и на Чернобыльскую АЭС.