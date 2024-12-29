Такое мнение в эфире 24 Канала высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. А также отметил, что Россия целенаправленно пытается подставить Украину в глазах Европы.

Смотрите также Энергокризис в Молдове: население страны обязали экономить свет в час пик

Через своих марионеток в Приднестровье они пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Украину,

– подытожил Омельченко.

Природный газ может поставляться в Приднестровье, в частности, через Турецкий поток, если бы Россия этого хотела. Кроме того, Молдова и Приднестровье могут получать природный газ из Европейского Союза через украинскую газотранспортную систему.

Как Молдове выйти из ситуации

"Украина не будет создавать никаких препятствий, наоборот – будет способствовать этому. Кроме того, Молдова и Приднестровье могут обеспечить себя углем – их станции приспособлены для этого. Они могут покупать уголь, мазут, а не только газ",

– пояснил Владимир Омельченко.

Он также отметил, что имеющихся газомазутных блоков достаточно для обеспечения Приднестровья необходимым количеством электрической энергии. Омельченко добавил, что в действиях России он видит провокацию.

Интересно! Россия пригрозила, что с 1 января перестанет поставлять газ в Молдову. Глава правительства Молдовы Дориан Речан осудил решение России о прекращении поставок газа

Напомним, транзит российского газа через территорию Украины продолжается. Однако его объемы значительно уменьшились по сравнению с предыдущими годами. Действующее соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 31 декабря 2024 года, и Украина не планирует его продолжать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.