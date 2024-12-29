Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. А також зауважив, що Росія цілеспрямовано намагається підставити Україну в очах Європи.

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Через своїх маріонеток у Придністров'ї вони намагаються спровокувати гуманітарну катастрофу і звинуватити у цьому Україну,

– підсумував Омельченко.

Природний газ може постачатися до Придністров'я, зокрема, через Турецький потік, якщо б Росія цього хотіла. Крім того, Молдова і Придністров'я можуть отримувати природний газ із Європейського Союзу через українську газотранспортну систему.

Як Молдові вийти із ситуації

"Україна не створюватиме жодних перешкод, навпаки – сприятиме цьому. Крім того, Молдова і Придністров'я можуть забезпечити себе вугіллям – їхні станції пристосовані для цього. Вони можуть купувати вугілля, мазут, а не лише газ",

– пояснив Володимир Омельченко.

Він також наголосив, що наявних газомазутних блоків достатньо для забезпечення Придністров'я необхідною кількістю електричної енергії. Омельченко додав, що у діях Росії він вбачає провокацію.

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Нагадаємо, транзит російського газу через територію України триває. Однак його обсяги значно зменшилися порівняно з попередніми роками. Чинна угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 31 грудня 2024 року, і Україна не планує її продовжувати. Про це заявив президент Володимир Зеленський.