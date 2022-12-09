В четверг, 8 декабря, российские военные ворвались в помещение Управления социальных программ ЗАЭС и сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова.
Кстати У Зеленского заявили, что ЗАЭС должна перейти под контроль Энергоатома: россияне снова боятся
Россия усиливает репрессии против работников ЗАЭС
После жестокого избиения оккупанты вывели их из помещения и вывезли в неизвестном направлении. Также россияне задержали и "кинули на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера — лицензированное лицо и непосредственно отвечающее за ядерную и радиационную безопасность.
В Энергоатоме заявили, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от проукраинского персонала станции, увеличить количество переходов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, и отчитаться Владимиру Путину об поддержке украинским персоналом террористических действий России..
Энергоатом обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и международному сообществу с призывом приложить все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов.
Оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС
- В марте Россия захватила Запорожскую АЭС и прибегла к ядерному терроризму. Оккупанты осуществляют провокации на ЗАЭС и даже угрожали взорвать атомную станцию.
- Хотя недавно в МАГАТЭ заявили об определенном прогрессе в достижении соглашения о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, в Энергоатоме предупредили: Россия готовит новые провокации.
- Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС. Россияне намеренно будут прикрываться энергоблоками.