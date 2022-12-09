В четверг, 8 декабря, российские военные ворвались в помещение Управления социальных программ ЗАЭС и сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова.

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После жестокого избиения оккупанты вывели их из помещения и вывезли в неизвестном направлении. Также россияне задержали и "кинули на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера — лицензированное лицо и непосредственно отвечающее за ядерную и радиационную безопасность.

В Энергоатоме заявили, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от проукраинского персонала станции, увеличить количество переходов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, и отчитаться Владимиру Путину об поддержке украинским персоналом террористических действий России..

Энергоатом обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и международному сообществу с призывом приложить все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов.

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