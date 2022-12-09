Номинантов на почетное звание отмечают значительные усилия для продвижения эффективного контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, поддержания ядерной и радиационной безопасности, а также повышения осведомленности об угрозах, создаваемых оружием массового поражения.

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Победителя объявят 13 января

В этом году за героические усилия по поддержанию ядерной и радиационной безопасности на атомной станции в условиях огромных затруднений, вызванных российской военной оккупацией и в условиях продолжающихся обстрелов станции, номинировали персонал ЗАЭС,

– сообщил Энергоатом.

Организаторы премии выразили надежду, что номинация поможет еще больше осветить важные усилия обслуживающих и эксплуатирующих ЗАЭС людей.

Обратите внимание. Ассоциация контроля над вооружениями (Arms Control Association) была основана в 1971 году в США. Она – национальная внепартийная организация, призванная поддерживать эффективную политику контроля над вооружениями.

Победителя будут определять по результатам онлайн-голосования, которое началось 8 декабря 2022 года и продлится до 12 января 2023-го. Результаты будут оглашены 13 января. Отдать свой голос в поддержку работников ЗАЭС можно по этой ссылке.

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