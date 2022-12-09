Номинантов на почетное звание отмечают значительные усилия для продвижения эффективного контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, поддержания ядерной и радиационной безопасности, а также повышения осведомленности об угрозах, создаваемых оружием массового поражения.
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Победителя объявят 13 января
В этом году за героические усилия по поддержанию ядерной и радиационной безопасности на атомной станции в условиях огромных затруднений, вызванных российской военной оккупацией и в условиях продолжающихся обстрелов станции, номинировали персонал ЗАЭС,
– сообщил Энергоатом.
Организаторы премии выразили надежду, что номинация поможет еще больше осветить важные усилия обслуживающих и эксплуатирующих ЗАЭС людей.
Победителя будут определять по результатам онлайн-голосования, которое началось 8 декабря 2022 года и продлится до 12 января 2023-го. Результаты будут оглашены 13 января. Отдать свой голос в поддержку работников ЗАЭС можно по этой ссылке.
Какая ситуация на Запорожской АЭС
- Российские военные в марте 2022 года захватили ЗАЭС, устроив стрельбу на территории атомной станции. Летом россияне начали систематически совершать провокации на ЗАЭС, в том числе обстреливать ее.
- При этом кремлевские пропагандисты цинично винили в этом ВСУ. Украина сразу призвали международных наблюдателей посетить Запорожскую АЭС, чему Россия пыталась помешать.
- В сентябре миссия МАГАТЭ побывала на ЗАЭС, из-за чего Россия временно вывела свои войска с территории атомной станции. Впоследствии россияне вернулись в провокации.
- Недавно в МАГАТЭ заявили об определенном прогрессе в достижении соглашения о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. В то же время в Энергоатоме предупредили, что Россия готовит новые провокации.