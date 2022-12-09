Номінантів на почесне звання відзначають за значні зусилля для просування ефективного контролю над озброєннями, нерозповсюдження та роззброєння, підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також підвищення обізнаності про загрози, які створює зброя масового ураження.

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Переможця оголосять 13 січня

Цьогоріч за героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених російською військовою окупацією та в умовах триваючих обстрілів станції, номінували персонал ЗАЕС,

– повідомив Енергоатом.

Організатори премії висловили сподівання, що номінація допоможе ще більше висвітлити важливі зусилля людей, які обслуговують та експлуатують ЗАЕС.

Зверніть увагу. Асоціація контролю над озброєннями (Arms Control Association) була заснована у 1971 році у США. Вона є національною позапартійною організацією, покликаною підтримувати ефективну політику контролю над озброєннями.

Переможця визначатимуть за результатами онлайн-голосування, яке розпочалося 8 грудня 2022 року і триватиме до 12 січня 2023-го. Результати оголосять 13 січня. Віддати свій голос на підтримку працівників ЗАЕС можна за цим посиланням.

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