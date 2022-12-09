Номінантів на почесне звання відзначають за значні зусилля для просування ефективного контролю над озброєннями, нерозповсюдження та роззброєння, підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також підвищення обізнаності про загрози, які створює зброя масового ураження.
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Переможця оголосять 13 січня
Цьогоріч за героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених російською військовою окупацією та в умовах триваючих обстрілів станції, номінували персонал ЗАЕС,
– повідомив Енергоатом.
Організатори премії висловили сподівання, що номінація допоможе ще більше висвітлити важливі зусилля людей, які обслуговують та експлуатують ЗАЕС.
Переможця визначатимуть за результатами онлайн-голосування, яке розпочалося 8 грудня 2022 року і триватиме до 12 січня 2023-го. Результати оголосять 13 січня. Віддати свій голос на підтримку працівників ЗАЕС можна за цим посиланням.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- Російські військові у березні 2022 року захопили ЗАЕС, влаштувавши стрілянину на території атомної станції. Влітку росіяни почали систематично здійснювати провокації на ЗАЕС, зокрема обстрілювати її.
- При цьому кремлівські пропагандисти цинічно звинувачували в цьому ЗСУ. Україна відразу закликали міжнародних спостерігачів відвідати Запорізьку АЕС, чому Росія намагалася перешкодити.
- У вересні місія МАГАТЕ таки побувала на ЗАЕС, через що Росія тимчасово вивела свої війська з території атомної станції. Згодом росіяни повернулися до провокацій.
- Нещодавно в МАГАТЕ заявили про певний прогрес у досягненні угоди щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС. Водночас в Енергоатомі попередили, що Росія готує нові провокації.